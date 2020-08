Polizei, Vertreter der BH Linz-Land und der Verkehrsabteilung des Landes hatten sich in der Nacht auf Samstag am Flughafenkreisverkehr in Pasching postiert. „Unsere effektiven Schwerpunktkontrollen richten sich gegen gefährliche und irreguläre Verbauungen an Fahrzeugen und nicht gegen das legale Tuning“, betont Landesrat Günther Steinkellner. „Wenn aufgrund illegaler Tuningmaßnahmen die Kennzeichenabnahme erfolgt, ist das eine Strafe, die weh tun.“ Das mussten zwei Autofahrer erfahren.