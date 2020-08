„Der ,Science Raft’ ermöglicht es uns, schwer erreichbare Inseln und Buchten zu erkunden“, erklärt die Biologin Anna Schöpfer. Zusammen mit sieben weiteren Forschern und der Wasserrettung legte sie in vier Tagen 140 Kilometer mit einem Rafting-Boot zurück. Die Fahrt entlang des Inns startete in Mils bei Imst, ging am Samstag über Innsbruck und endet am Sonntag in Langkampfen.