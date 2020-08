Das private Rettungsschiff „Louise Michel“ mit mehr als 200 Migranten an Bord kann sich nach Angaben der Besatzung nicht länger sicher fortbewegen. Gründe seien die Überfüllung des Decks und eine an ihrer Seite angebrachte Rettungsinsel, hieß es in einem Tweet vom Samstag. Das Boot, das derzeit im Mittelmeer treibt, habe zuvor weiteren 130 Menschen, die sich in Seenot befanden, geholfen. Auf Hilferufe der „Louise Michel“ hätten zuständige Behörden noch nicht reagiert.