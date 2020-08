In nur zwei Minuten werden die Bewerber ihre zukünftigen Wunscharbeitgeber in einem Bewerbungspitch von sich überzeugen. So lernen Recruiter das wahre Feuer im Bewerber kennen. Danach haben Personaler acht Minuten Zeit, wichtige Fragen zu klären. Danach entscheiden sie, ob sie die Kandidaten zu einem weiteren Gespräch einladen. Und das auch in turbulenten Zeiten: „Wir sind auf alles vorbereitet. Abstände können im Saal gut eingehalten werden und notfalls setzen wir das gesamte Event als Online-Edition um“, so Initiatorin Doria Pfob. Dass es auch online gut funktioniert, konnte sie bereits in Klagenfurt und Wien beweisen, wo überdurchschnittlich viele Bewerber sich auf eine zweite Runde freuen durften. Talentsuche endet ja nicht mit einem Virus, da sind sich erfolgreiche teilnehmende Unternehmen einig. Wertschätzende und zukunftsorientierte Gespräche in schwierigen Zeiten werden ausschlaggebend sein, für wen Jobsuchende in Zukunft arbeiten wollen.