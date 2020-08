Im Zuge des Contact-Tracings habe sich herausgestellt, dass sich die im Nachhinein positiv getestete Person im potenziell ansteckungsfähigen Zeitraum anlässlich eines Fußballspieles am 22. August in der Zeit von 20.30 bis 23.30 Uhr am Sportplatz des FC Schwoich und in weiterer Folge ab etwa 23.50 bis 1 Uhr in der Cuba Bar, im Einkaufszentrum M4, in Wörgl aufgehalten hat", hieß es in einer Aussendung des Landes. Die BH Kufstein sei am späten Freitagabend über das positive Testergebnis informiert worden.