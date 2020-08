Was, Frau H., sind Ihre Vermutungen? „Vielleicht war Christian mehr in der Suchtgift-Szene verankert, als ich ahnte. Wie ich erst Monate nach seinem Verschwinden erfuhr, hatte er sich kurz davor 600 Euro von seinem besten Freund geliehen, deshalb vermutlich auch die vielen Telefonate mit ihm am 5. Dezember 2017.“ Wie konnte Ihr Sohn in einen Drogensumpf geraten, welche Probleme gingen all dem voraus? „Er hatte den Tod seines Vaters – er starb 2008 an Herzversagen – schwer verkraftet. Auch mir ging es in der Folge psychisch schlecht. Wahrscheinlich hätte er eine stärkere Stütze gebraucht.“