„Mea culpa“ für lange Wartezeiten

Entschuldigen wolle er sich in seiner Rede für Wartezeiten, Staus an der Grenze und missglückte Verordnungen in den vergangenen Monaten. Tags darauf, am Mittwoch, findet der erste Ministerrat nach der Sommerpause statt. Bis dahin will die Regierung anhand der Entwicklung der Corona-Zahlen über etwaige Verschärfungen der Maßnahmen beraten.