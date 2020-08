Die Streiterei lief derart aus dem Ruder, dass die Männer ihre Fäuste sprechen ließen. „Der stark alkoholisierte 43-jährige Österreicher wurde zu Boden gestoßen und zog sich dabei eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der 31-Jährige erlitt durch mehrere Schläge ins Gesicht eine gebrochene Nase“, berichtete die Polizei am Samstag. Der 22-jährige Kosovare wurde leicht an der Hand und am Hals verletzt. Seine zwei Landsmänner blieben unverletzt, so die Ermittler.