Die Verkehrssituation an den Grenzen Kärntens zu Slowenien ist am Samstag wesentlich entspannter als in der Vorwoche. Laut Exekutive herrschte auf der Südautobahn bei Arnoldstein und der A11 beim Karawankentunnel zu Mittag wenig Verzögerung. „Das kann sich aber noch entwickeln“, sagte Kärntens Polizeisprecher Rainer Dionisio.