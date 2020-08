Thiem-Manager dagegen

Bei der ATP ist man darüber wenig erfreut, wie auch Thiem-Manager Herwig Straka, der selbst im ATP-Board sitzt, am Samstag erklärte. „Wir sind überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, so etwas zu machen, weil die Spieler in der ATP so repräsentiert sind, wie in keiner anderen Sportart irgendein Sportler“, meinte Straka. „Wenn du bei einem Team angestellt bist, kannst du zwar streiken und eine Gewerkschaft gründen, aber hast sonst keine Rechte. Bei der ATP sind die Spieler zu 50 Prozent Teil der Organisation, tragen alle Entscheidungen zu 50 Prozent mit, insofern ist es nicht ganz verständlich“, ergänzte der 54-jährige Steirer.