Ein 59-Jähriger hat am Freitag im oststeirischen Fehring eine Flasche Whiskey zu stehlen versucht, wurde dabei aber von den Angestellten des Einkaufsmarktes erwischt. Der Mann rannte davon, lief dabei aber einer Polizeistreife geradewegs in die Arme, die am Parkplatz vor dem Markt unterwegs war. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.