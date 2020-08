Dem Red-Bull-Piloten fehlten am Samstag nur 0,015 Sekunden, um das Mercedes-Duo zu sprengen. Verstappen ist der einzige, der Hamilton und Bottas in einem Rennen in diesem Jahr schon besiegen konnte. „Ich kann zufrieden sein, so nahe an Valtteri dran zu sein“, sagte der 21-jährige Niederländer. Für ihn ist der Grand Prix fast ein Heimspiel, auch ohne seine niederländischen Fans - Verstappen wurde im belgischen Hasselt geboren. Entsprechend groß ist die Vorfreude.