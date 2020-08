Sportlich: Rapid will nach dem Königsliga-Quali-Aufstieg auch im Cup vollen Fokus zeigen. „Wir werden mit dem nötigen Ernst in die Aufgabe gehen, wollen auch hier aufsteigen“, so Trainer Didi Kühbauer, den freut, dass einige in Nationalteam-Genuss kommen. Fountas wurde bei Griechenland, Petrovic in Slowenien einberufen, Ullmann steht bei A-Teamchef Foda auf Abruf. Und neben Arase reist Toptalent Demir mit gerade 17 Jahren erstmals zur U21 - die coacht nach Gregoritsch-Ausfall nun ÖFB-Sportchef Schöttel, einst ja bei Rapid Kollege von Kühbauer.