„Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Es ist schade, dass wir ausgeschieden sind, aber ich kann den Jungs heute nichts vorwerfen“, war Heimo von seiner Mannschaft angetan. In einem vom Start weg schnellen Fußballspiel waren es die Gäste, die nach einem Standard in Führung gingen. Grödig, davon unbeeindruckt, spielte weiter mutig nach vorne, hatte in Person von Danijel Vucanovic zwei hundertprozentige Ausgleichschancen. „Wichtig ist, dass wir uns Möglichkeiten erarbeiten“, wollte Pfeifenberger dem Unglücksraben keine Schuld geben.