Jubelstürme bei den Festspielgästen

Es folgt Steve Reichs „Drumming“. Das Ensemble schart sich um vier Paar Bongotrommeln. Das Werk dauert sonst eine Stunde. In Coronazeiten: Schnelldurchlauf. Und was für einer! Grubinger schwingt die Schläger wie ein Revolverheld seinen Colt. Geladen hat er ein Tonfeuerwerk. Die Klöppel sausen nieder, die Klänge prasseln auf die Festspielgäste herein. Immer wieder kreuzen sich die Paarungen an den Bongos, wechseln durch. Keine Verschnaufpause. Ein musikalischer Kraftakt. In Grubingers Konzert verdichtet sich, wofür die heurigen Festspiele stehen. Wenig Beiwerk, Reduktion auf das Wesentliche: die große Kunst. Die Zuschauer danken es mit minutenlangem Applaus. Stehende Ovationen bis in die oberen Ränge – Zugabe.