Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am 28. August gegen 16.15 Uhr mit einem Pkw auf einer Gemeindestraße in Pram in Richtung Ortszentrum. Bei der Kreuzung mit der Pramer Landesstraße wollte sie nach links in Richtung Pramendorf einbiegen. Dabei stieß sie mit einem von links kommenden 74-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Grieskirchen zusammen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Ried eingeliefert.