„Ich hatte noch keine einzige Knie-OP. Deshalb fange ich auch jetzt nicht damit an. Ich werde - nach Rücksprache mit mehreren Spezialisten - nicht operieren gehen. Heute lege ich Topfen auf, morgen setze ich mich aufs Fahrrad“, stellte die Polizeisportlerin klar. Nachsatz: „Das ist sicher nicht mein Karriere-Ende. Erstens: Ich glaube noch an meinen Start bei der EM in Prag im November. Zweitens: Ich bin sicher, dass ich nächstes Jahr zum vierten Mal bei Olympia dabei bin und erst dann meine Karriere beende!“