Die Vorbereitungszeit von Sadio Mane und Co., die ein Trainingscamp in Salzburg absolvierten, war minimal. „Will ich nach nur zwei Wochen Vorbereitung ein richtiges Match spielen? Nein!“, sagte Klopp am Freitag. „Aber wir wussten das ja schon eine Weile.“ Einen hohen Stellenwert hat der „Community Shield“ nicht. Er gilt eher als besseres Freundschaftsspiel und als letzter Formcheck vor dem Premier-League-Start. Auch wenn die Beteiligten das jedes Jahr wieder abstreiten - so wie Klopp. „Mich interessiert nicht, was andere Leute darüber denken“, bekräftigte er. „Wir müssen in dem Spiel einfach liefern. Es geht darum, hart zu kämpfen und sich voll reinzuhängen.“