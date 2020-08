Zwei Tote in Kenosha - 17-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Die schwer zu fassenden Szenen ließen die Proteste im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung erneut aufflammen, teilweise kam es zu Ausschreitungen. In Kenosha selbst etwa wurden Gebäude und Autos angezündet. Am Rande der Proteste dort wurden am Dienstagabend zwei Menschen erschossen, als Tatverdächtiger wurde ein 17-Jähriger festgenommen.