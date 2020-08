Bruck/Leitha liegt nach zwei Siegen in zwei Spielen in der 3. Liga derzeit an der Tabellenspitze. Jetzt ist man aber hart auf den Boden der Realität aufgekommen. Allerdings nicht wegen der sportlichen Leistung - sondern wegen der verpflichteten Corona-Test, die für die Teilnahme am UNIQA-ÖFB-Cup notwendig sind.



Positive beim Pool-Test

Am Dienstag vor dem Spiel gegen Wiener Viktoria unterzog sich die Santner-Elf den Tests nur wenige Tage später kam die Hiobsbotschaft - mindestens vier Akteure sind positiv. Um zu wissen wer diese Leute sind, unterzog man sich gleich Einzeltests und siehe da - keiner der Spieler oder Betreuer war plötzlich positiv. „Alle Ergebnisse der Tests waren negativ. Die Pool-Tests sind eine Frechheit gewesen. Zu unseren 22 Akteuren hat man, laut Labor, auch noch andere Personen reingegeben“, erklärt Jerkovic, „das da wer positiv sein kann, ist natürlich noch wahrscheinlicher.“



Für die Brucker natürlich eine Katastrophe. Das Spiel der 1. Runde gegen Bundesligist Vorwärts Steyr fiel dadurch ins Wasser - muss nachgetragen werden. Ein Termin steht noch nicht fest. „Jetzt waren wir wirklich gut drauf und dann wurden wir durch diese Katastrophe gestoppt. Ich finde das wirklich eine bodenlose Frechheit. Der Verein hatte dadurch extreme Kosten. Immerhin kostet der Einzeltest 120 Euro“, war Jerkovic kaum zu bremsen. Trainer Mario Santner meinte im Spaß sogar, dass es vielleicht besser wäre Steyr in die nächste Runde aufsteigen zu lassen, bevor man sich wieder einem Test unterziehen muss und vielleicht noch in Quarantäne gesteckt wird.