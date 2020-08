Auslöser für den Fall war der US-Film „Die Welle“, eine neue deutsche Version kam 2008 in die Kinos. Die Vorlage für den aufsehenerregenden Streifen hatte das Unterrichtsexperiment eines Lehrers aus dem Jahr 1967 geliefert, in dem es um Nationalsozialismus und Konzentrationslager ging. Im März 2018 nahm sich die NMS Zurndorf im Unterricht dieses Themas an. Zu sehen gab es auch „Die Welle“. Als Schüler Szenen daraus in der großen Pause nachgespielt hatten, sorgten sie für Aufregung unter Lehrern. „Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hatte, erstattete das Landesamt für Verfassungsschutz Anzeige bei der BH Neusiedl“, hieß es. Die fünf Schüler wurden zu 218 Euro Geldbuße oder einer Ersatzfreiheitsstrafe verdonnert.