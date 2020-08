In Italien steigt die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus wieder stärker an. Von Donnerstag auf Freitag registrierten die Behörden 1462 Neuansteckungen, nachdem es am Vortag noch 1411 gewesen waren. Am Donnerstag starben neun Personen an Covid-19, im Vergleich zu fünf Todesfällen am Mittwoch. Inzwischen wächst die Sorge wegen der zunehmenden Zahl von Urlaubern, die sich auf Sardinien infiziert haben.