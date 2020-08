„Das Ziel ist ein durchgehender Regelbetrieb im Kindergarten.“ So steht es in einem Schreiben von Landesrätin Andrea Klambauer (Neos), das am Freitag an Salzburgs Kinderbetreuungseinrichtungen verschickt worden ist. Es ist demnach nicht geplant, ganze Betriebe bei etwaigen Corona-Infektionen zu schließen. „Ja, es wird zu positiven Fällen kommen. Kontaktpersonen müssen dann in Quarantäne – aber die Einrichtungen werden offen bleiben“, sagt Klambauer.