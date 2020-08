Mit Tourismusverbänden steht und fällt Prestigeprojekt

Diesem Traum stehen jedoch noch drei Tourismusverbände (TVB) im Weg, wie Aufsichtsratsvorsitzender und Nationalrat Franz Hörl (ÖVP) erklärte: „Nur wenn sie im Herbst einer Erhöhung der Ortstaxe um 1,25 Euro zustimmen, kann am Projekt weitergearbeitet werden. Diese höhere Taxe gilt erst, wenn die neue Zillertalbahn voll in Betrieb ist.“ Die Bahn wäre in der Lage, doppelt so viele Fahrgäste zu befördern, wie bisher. Die Strecke Jenbach bis Mayrhofen könnte sie statt in 55 in 45 Minuten bewältigen.