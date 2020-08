„Zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich wegen meines Geschlechts diskriminiert“, erzählt Wolfson der israelischen Zeitung „Haaretz“. Zunächst habe ein ultraorthodoxer Mann, der mit seinem Sohn bereits in der Reihe gesessen sei, als sie auf ihrem teureren Gangsitz habe Platz nehmen wollen, gebeten, mit einem Mann ein paar Reihen vor ihnen zu tauschen. Sie habe sich geweigert. „Dann kam eine Stewardess und forderte mich ebenfalls auf“, so Wolfson.