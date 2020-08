Wärmebildkamera im Einsatz

Noch am Donnerstagabend begann die Suche am Hernlerstreig, den der 34-Jährige für den Aufstieg nutzen wollte, und am Naturfreundesteig. Nach einer kurzen Nachtpause wurde am Freitag unterstützt von zwei Polizeihubschraubern und Wärmebildkameras weitergesucht. Am frühen Nachmittag wurde dann die Leiche des Niederösterreichers neben dem Naturfreundesteig in zirka 1000 Meter Höhe gefunden.