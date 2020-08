Nach 238 Tagen im Hungerstreik ist die inhaftierte türkische Anwältin Ebru Timtik in einem Krankenhaus in Istanbul verstorben. Mit dem Streik wollte sie einen „fairen Prozess“ erreichen. Timtik wurde wegen Terrorvorwürfen verurteilt - wie ihre Kanzlei am Freitag via Twitter mitteilte, sei die Anwältin einen „Märtyrertod“ gestorben.