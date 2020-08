Mit dem bald abgeschlossenen Umbau der Hartlauer-Zentrale in Steyr gibt der Unternehmer in puncto Nachhaltigkeit noch mehr Gas: Weil der Platz in der Innenstadt begrenzt ist, mietet Robert F. Hartlauer rund um Steyr Parkplätze für die Beschäftigten an. „Sie werden mit E-Rollern und E-Bikes ausgestattet, um die letzten Kilometer zur Zentrale zu bewältigen“, erzählt der Chef der Handelskette.