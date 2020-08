Etliche Vorschläge geisterten herum, was mit der Polizeiinspektion Zirl geschehen soll. Die Fusion mit dem neuen Blaulichtzentrum Kematen war eine Option – die allerdings von der ÖVP Zirl mit Vize-BM Iris Zangerl-Walser an der Spitze massiv bekämpft wurde. Sie hat eine Petition gestartet, die heuer über VP-NR Hermann Gahr an NR-Präs. Wolfgang Sobotka bzw. den zuständigen Ausschuss weitergeleitet wurde.