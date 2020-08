Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz haben in der Corona-Zeit zugenommen, weiß man bei der OÖ-Regionalstelle der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Angst um den Arbeitsplatz und finanzielle Sorgen führten vermehrt zu Aggression, die sich am Arbeitsplatz entlädt. Betroffene sind in den meisten Fällen Frauen.