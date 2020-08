Nach einer positiven Corona-Testung einer Person in Salzburg, unternimmt die Gesundheitsbehörde der Stadt vorsorglich einen weiteren öffentlichen Aufruf. Dieser richtet sich an Personen, die amDonnerstag, 27.08.2020 in der Zeit von ca. 14:00-15:00i m Innenraum des„ALPIS“ Restaurant (Itzlinger Haupttrasse 31) waren. Sie sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten von Symptomen, wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es umgehend die Gesundheitshotline 1450zu kontaktieren.