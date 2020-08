Vermutlich drei Männer dürften in der Nacht auf Freitag mit einem in Graz gestohlenen Auto in ein Juweliergeschäft in Leibnitz gerast sein. Die Täter stahlen danach Goldschmuck und machten sich davon, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.