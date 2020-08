Und das 24 Stunden vorm Spiel. Das passt zum letztwöchigen Stau-Chaos an der Grenze. Das Gesundheitsministerium erweist sich aktuell als Fettnäpfchenmagnet. „Und zum Handkuss sind unsere Fans gekommen“, knurrt Thomas Tebbich. Beim Geschäftsführer ist auch am Tag danach der Ärger nicht verraucht.

100.000 Euro an Kosten

Die Vorarbeiten zum Covid-19-Präventionskonzept für Liebenau kosteten ja auch eine schöne Stange Geld. „Der Aufwand war enorm. Die Kosten für Bauzäune, Hardware und die Konzeptentwicklung mit der Security belaufen sich auf etwa 100.000 Euro.“ Einen Teil bekommt man vielleicht ersetzt. Tebbich: „Wir sind in einem guten Austausch mit Bürgermeister Nagl.“