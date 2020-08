Das Ziel der Lerncafés ist einfach erklärt: Kinder und Eltern ausreichend für den Weg in die Zukunft zu unterstützen. Neben gezielter Lernhilfe geht es auch darum, den Jüngsten die Freude am Lernen zu vermitteln. „Existenzielle Ängste aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust und die Unsicherheit wegen möglicher Schulschließungen lassen viele Eltern sorgenvoll in den Herbst blicken“, erklärt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas in der Erzdiözese Wien und Schirmherr der Nachhilfe-Institute. Nun werden für die Lerncafés noch dringend Freiwillige gesucht. Besonders hoch ist der Bedarf in Korneuburg und Wolkersdorf.