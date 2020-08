Gut auf eine zweite Welle vorbereitet sieht man sich auch bei den Landesspitälern, in denen bis heute insgesamt 752 Corona-Infizierte versorgt wurden. „Wir hatten zu jeder Zeit ausreichende Kapazitäten bei den Beatmungsgeräten und den Betten. Im Herbst müssen wir nun auch an die Eigenverantwortung der Landsleute appellieren“, weiß der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf (VP). Denn auch eine Analyse des bisherigen Infektionsgeschehens zeigt, wie schnell sich das Virus ohne erhöhte Vorsicht verbreitet. So war am 27. März, also nur knapp einen Monat nach dem ersten Fall, der Tag mit den meisten Neuinfizierungen (178) erreicht.