Für FPÖ-Chef Norbert Hofer war die Erklärung des Bundeskanzlers nichts als „eine Aneinanderreihung inhaltsloser Floskeln.“ Zugleich holte er per Aussendung zum Rundumschlag gegen die gesamte Regierungsmannschaft aus: „Diese Regierung hat alles, was unsere Eltern und Großeltern nach dem Krieg aufgebaut haben, in wenigen Monaten ruiniert.“