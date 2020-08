Eine 43-Jährige Motorroller-Fahrerin ist Freitagvormittag bei der Kollision mit einem Kleintransporter in Gniebing in der Südoststeiermark lebensgefährlich verletzt worden. Der 73-jährige Lenker dürfte die Frau beim Abbiegen übersehen haben. Sie wurde gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs geschleudert, hieß es seitens der Polizei. Die Rettung brachte sie in das LKH Feldbach.