Wegen der Corona-Krise wird der Sommer 2020 wohl vielen in Erinnerung bleiben. Zahlreiche Österreicher verzichteten auf Reisen in den Süden und verbrachten ihren Urlaub lieber im Land. Doch dann wollte das Wetter irgendwie nicht so ganz mitspielen - so zumindest der subjektive Eindruck einiger Sonnenanbeter. Tatsächlich verlief der Sommer aber deutlich wärmer als der Großteil der Sommer seit dem Messbeginn in Österreich im Jahr 1767.