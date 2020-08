Die alte Hauptbrücke steht nun dem Durchzugsverkehr in Richtung Mühlviertel oder zur Westautobahn (A1) zur Verfügung. All jene Lenker, die im Bereich der Donau auf- oder abfahren, werden künftig über die neuen Bypassbrücken geführt, was den Stau deutlich reduzieren soll. Für die Brücken wurden laut Asfinag 7.800 Tonnen Stahl verbaut, das sei mehr als im Eiffelturm (7.300 Tonnen). Jeder Strompfeiler steht auf 25 Pfählen, die 14 Meter in den Boden unter der Donau reichen. Insgesamt 720 Pfähle aus Beton und Eisen wurden eingebracht.