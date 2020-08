Die zehn Steine sind etwa mannshoch und haben an der Front eine runde Auswölbung. Sie werden jetzt in einem Depot gelagert. Dann sollen sie aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz: „Diese Zeitzeugen sollen in Zukunft natürlich zugänglich sein. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, sie bei der Umgestaltung des Pfarrplatzes einzubauen.“