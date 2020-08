Peter Stöger beschrieb seinen neuen Kollegen auf der Austria-Homepage so: „Ich habe Gerald Linshalm schon vor einiger Zeit persönlich kennengelernt und bin überzeugt, dass er sowohl menschlich als auch aufgrund seiner Fachkompetenz hervorragend zu uns passt. Seine kontinuierliche Bewertung des Fitnesszustands unserer Spieler und seine Expertise in der Trainingssteuerung werden wichtige Faktoren für uns sein. Er deckt alles ab, was wir brauchen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“