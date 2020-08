Dem in den Privatkonkurs geschlitterten Ex-Commerzialbank-Chef Martin Pucher stehen insgesamt zwei Forderungen in einer Gesamthöhe von knapp 65 Millionen Euro ins Haus. Einerseits bestehen diese aus dem Anspruch des Masseverwalters der Commerzialbank von 34,06 Millionen Euro, andererseits schloss sich ein weiterer Geschädigter mit 30,88 Millionen Euro im Ermittlungsverfahren an. Über die Jahre verteilt soll Pucher zudem rund 40 Millionen „unrechtmäßig“ in den Fußballklub SV Mattersburg gepumpt haben.