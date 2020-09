Das weiche Silikonpad wird vor allem in der Nacht getragen. Denn viele Frauen neigen zum Seitenschlaf, wobei die Brüste und das Dekolleté stark zusammengedrückt werden. Ein Anti-Falten-Pad soll genau das verhindern: Es stabilisiert die Haut und vermeidet, dass sich die Haut so über Nacht in Falten zusammenschiebt. So sollen bereits bestehende Dekolletéfalten geglättet und die Bildung neuer Falten gar nicht erst ermöglicht werden.