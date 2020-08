Importe zur Deckung des Inlandsbedarfs gab es 2019 bei Fleisch (377.200 Tonnen; plus zwei Prozent), Trinkmilch (68.200 Tonnen; plus fünf Prozent) und Käse (125.800 Tonnen; plus vier Prozent) sowie Fisch (74.400 Tonnen; plus ein Prozent). Exportiert wurden im vergangenen Jahr aber auch Fleisch (plus drei Prozent), Trinkmilch (plus zwei Prozent) und Käse (plus ein Prozent).