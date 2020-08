Man radelt jetzt über mehrere Serpentinen in überwiegend nicht zu mühsamer Steigung im Wald empor. Nach der ersten Linkskehre zweigt rechts der Steig zur Verpeilhütte ab. Der stellt eine (kürzere) Alternative für „reine“ Wanderer dar. Die Bike-&-Hiker arbeiten sich auf dem Rad (ohne Stromunterstützung!) hinauf bis zum Parkplatz für die Verpeilalm. Am unteren Ende des Parkplatzes mündet auch der Steig ein. Das Rad wird in dem Bereich abgestellt, direkt nach dem Parkplatz geht es zu Fuß am Steig weiter.