Bei Protesten gegen die Regierung von Langzeit-Präsident Alexander Lukaschenko sollen in Weißrussland in der Nacht auf Freitag bis zu 260 Personen festgenommen worden sein. Das berichtete das Menschenrechtszentrum Wesna in Minsk und veröffentlichte auch eine Liste mit den Namen aller Festgenommenen. Nach Angaben des weißrussischen Journalistenverbandes sollen sich auch etwa 50 Journalisten vorübergehend in Polizeigewahrsam befunden haben.