Auf der Flucht entzogen sich die vier Männer im Auto einer Kontrolle durch der Polizei, die darauf die Verfolgung aufnahm, dann das Fahrzeug in einer Einfahrt mit dem Diebesgut sicherstellen konnte. Die Täter flüchtetet noch zu Fuß in ein Maisfeld. In der Folge wurden die vier Tschechen (25, 27, 39 und 44 Jahre) vorübergehend festgenommen. Dabei verletzte sich ein Polizist. Das Quartett wird wegen Einbruchdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.