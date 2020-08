Achtung: keines dieser E-Mails kommt von der Netz Oberösterreich!

Wir ersuchen alle Adressaten in diesem Zusammenhang um besondere Vorsicht und weisen darauf hin, dass die Netz Oberösterreich nie per E-Mail nach Daten wie Passwörtern oder Ähnlichem fragt. Ebenfalls werden von der Netz Oberösterreich keine Vertragsdaten an Externe oder andere Anbieter weitergegeben. Sollten Sie nicht sicher sein, ob diese Teil dieser Betrugsmasche sind, können Sie sich an das Service-Team der Netz Oberösterreich wenden!