Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Beginn der Saison 2020/21 im österreichischen Fußball, den Ausfall von Alaba, Kainz & Co im ÖFB-Team bei den Nations-League-Spielen und das Formel 1 Rennen am Circuit de Spa-Francorchamps am Sonntag (alles im Video oben).