Größter Rückgang in Wien, leichtes Plus im Burgenland, Steiermark und Kärnten

Innerhalb von Österreich gab es große regionale Unterschiede bei der Nächtigungsentwicklung. Mit einem Minus von 73,3 Prozent gab es im Juli den stärksten Rückgang in Wien, gefolgt von Niederösterreich (minus 22 Prozent), Oberösterreich (minus 16,7 Prozent), Salzburg (minus 21,5 Prozent), Tirol (minus 14,3 Prozent) und Vorarlberg (minus 10,8 Prozent). Positiv hingegen entwickelten sich die Juli-Nächtigungszahlen im Burgenland (plus 4,1 Prozent), Steiermark (plus zwei Prozent) und Kärnten (plus 0,1 Prozent).